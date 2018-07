Wielkie zmiany w McQuay Stable

Jak donosi WorldWideSlide.com Tim i Colleen McQuay postanowili sprzedaż zasoby ośrodka McQuay Stables.

Stajnia stanowi legendę w branży, ponieważ należy do osób które aktywnie wpłynęły na współczesny kształt reiningu i rozwój rasy koni American Quarter Horse. Zarówno Tim jak i jego żona Colleen są członkami NRHA Hall of Fame i w ciągu swojej kariery hodowali takie gwiazdy jak Hollywood Dun It, Gunner (Colonels Smoking Gun), czy obecnie Yellow Jerse. Posiadają oni także liczne zasługi w tworzeniu nowych standardów w różnych aspektach dotyczących zawodów sportowych i programów treningowych.

Jak podkreślają Tim i Colleen, decyzja o sprzedaży nie była łatwa i wynika z przyczyn osobistych, w szczególności z chęci poświęcenia większej uwagi wnukom. Jednocześnie oboje zaznaczają, że planują nadal pozostać aktywnymi w środowisku jeździecki, w szczególności poprzez zaangażowanie w działalność szkoleniową i doradczą. Dodatkowo małżeństwo nie zamierza zrezygnować ze swojego udziału w organizacji cyklu zawodów National Reining Breeders Classic i The Tulsa Reining Classic.

Sprzedaż odbędzie się 28 września 2018r. i obejmie roczniaki, 2-latki, 3-latki, ogiery i klacze źrebne.

Przypominamy także, że Tim McQuay w 2004r. udzielił wywiadu dla portalu WWR Wywiad Tim McQuay