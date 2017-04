Świętuj 15 urodziny WWR jak prawdziwy Król

Stało się! Wraz z końcem marca Portal WWR skończył pełne 15 lat swojej działalności.

Przez ten okres staraliśmy się przybliżać Wam najważniejsze informacje i najciekawsze porady ze świata western ridingu. Ostatnie piętnaście lat stanowiło niesamowitą przygodę, podczas której obserwowaliśmy jak jazda konna w stylu western przeobraziła się z ciekawostki do powszechnie szanowanego stylu jazdy konnej, mogącego pochwalić się prężną społecznością i zawodnikami o światowym poziomie umiejętności.

Dlatego też chcielibyśmy uczcić tą niezwykłą rocznicę po królewsku!

Wraz z King of Balloons i WWRSHOP zapraszamy do udziału w niezwykłym konkursie.

Pragniemy stworzyć portret miłośników jazdy konnej w stylu western i portalu WWR. Dlatego prosimy Was wwrowicze o przesłanie filmów (maksymalnie 30 sekund) na których odpowiecie na dwa pytania: Co kocham w jeździe konnej w stylu western? Za co lubię portal WWR?

Do wygrania trzy zestawy imprezowe od King of Balloons oraz trzy nagrody niespodzianki od WWRSHOP. Na zgłoszenia czekamy do końca 14 kwietnia 2017r. Więcej szczegółów w regulaminie.