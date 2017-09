Szkolenie z Calusem Theurerem

W lipcu Claus Theurer poprowadził pierwsze szkolenie dla mazurskich koniarzy. Uczestnicy byli na bardzo różnym stopniu zaawansowania. Dzięki indywidualnemu podejściu trenera, każdy zakończył kurs zadowolony. Okazało się że wiele rzeczy, które wydawałoby się pozornie nie sprawiają kłopotu, można zrobić trochę inaczej a efekty są zdumiewające. Głównym powodem większości problemów w relacji z koniem jest człowiek. Claus odkrywał przed nami swoje tajemnice, a my staraliśmy się zapamiętać z tego jak najwięcej.

Wszyscy zgodnie uznali, że czują niedosyt i dlatego zorganizowałam drugie szkolenie, na które serdecznie zapraszam. Jednym z tematów będzie prawidłowe ładowanie konia do przyczepy. Nie zabraknie też pracy z ziemi i z siodła ! Kurs skierowany nie tylko do zawodników, ale również do jeźdźców zaczynających swoją przygodę z jeździectwem. Zajęcia są indywidualnie dopasowywane do uczestnika i jego konia. Claus jest znany ze szkolenia młodych koni oraz koni z problemami, które rozwiązuje w pierwszej kolejności z ziemi. W pracy z parą, jaką stanowią jeździec i koń, głównie koncentruje się na jeźdźcu - dopiero jego zmiana fizyczna i psychiczna zmieni konia i pozwoli osiągnąć sukcesy w treningu.

Claus wielokrotnie stawał na Podium zawodów NRHA, EWU, AQHA oraz APHA w klasach futurity, maturity i również koni starszych. Jego uczniowie startują z powodzeniem na Mistrzostwach Niemiec EWU, APHA i są w kadrze narodowej Niemiec NRW.

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata zaliczki, w wysokości połowy kosztu uczestnictwa. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy i informacje: Magdalena Domańska tel. 696747571 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )