Święta w stylu country

Już niecały tydzień dzieli nas od nadchodzących świat. Jeżeli ostatnie dni pełne gotowania, sprzątania i kupowania prezentów nie pozwoliły wam na uchwycenie bożonarodzeniowego klimatu, to mamy dla was radę. Przygotowaliśmy listę dziesięciu oryginalnych utworów country, które z pewnością uprzyjemnią wam przedświąteczną gorączkę i pozwolą odpocząć od atakującego ze wszystkich stron „Last Christmas” w wykonaniu Wham!.

Miłego słuchania!

1. “Let It Be Christmas” Alan Jackson (2002)

2. “Country Christmas,” Loretta Lynn (1966)

3. „Honky tonk Christmas” Alan Jackson

4. “If We Make It Through December” Merle Haggard (1973)

5. “Kentucky Homemade Christmas” Kenny Rogers (1981)

6. “Hard Candy Christmas” Dolly Parton (1982)

7. “Christmas In Dixie” Alabama (1983)

8. “Merry Christmas From The Family” Montgomery Gentry (2001)

9. „A Texas Merry Christmas” Cumberland Christmas Band

10. „Grandma Got Run over by a Reindeer” Elmo & Patsy