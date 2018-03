Tegoroczna zimowa aura dała się we znaki wszystkim osobom spędzającym czas poza ogrzanymi pomieszczeniami. Chociaż słupek rtęci nieubłaganie oscyluje około wartości -10 do nawet -20, to jednak zamiłowanie do jazdy konnej powoduje, że większość z nas rezygnuje ciepłych domowych pieleszy i rusza do stajni aby poobcować z czterokopytnymi przyjaciółmi.

W takiej sytuacji warto zadać sobie pytanie jak przygotować się na tak nieprzyjazne warunki. Odpowiedź powinna obejmować zarówno wytyczne dotyczące przygotowania jeźdźca, jak i naszego wierzchowca. W dzisiejszym tekście zajmiemy się tym pierwszym elementem.

W kontekście naszych koni przygotowaliśmy pięć rad, których realizacja zdaniem ekspertów pozwoli na komfortową i bezpieczną jazdę.:

1. Zapewnić lepszą przyczepność

Zimą podłoże po którym porusza się nasz koń może być niebezpiecznie śliskie, dlatego szczególną uwagę powinniśmy poświęcić na próbę zapewnienia jak najlepszej przyczepności. Dodatkowy problem stanowi przylepianie się śniegu do podków. Dlatego też część osób radzi aby smarować kopyta specjalnym olejem lub wazeliną, tak aby zapobiegać zjawisku osadzania się śniegu. Innym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnych nakładek(butów), które także nie pozwolą na przywieranie a dodatkowo mogą mieć strukturę zwiększającą przyczepność. Ostatnim elementem są hacele, które podobnie jak raki zwiększają przyczepność na śliskim podłożu.

2. Zadbać o odpowiedni ciężar

Jazda w kopnym śniegu stanowi niesamowitą frajdę dla nas i dla naszego wierzchowca, jednak należy przy tym pamiętać, że konieczność wyskakiwania z zasp śnieżnych stanowi także duże wyzwanie fizyczne dla konia. Aby ułatwić ten manewr należy zadbać o ciężar jaki przyjdzie mu dźwigać na grzbiecie. Warto zrobić selekcję sprzętu jaki będziemy chcieli zabrać ze sobą na przejażdżkę.

3. Dostosować prędkość

Nie ma chyba bardziej wyzwalającego uczucia niż galop na naszym ukochanym koniu. Moment kiedy prędkość jest na tyle duża, że szybkość naszych własnych reakcji nie jest wystarczająca i musimy przenieść zaufanie na naszego wierzchowca co z kolei stanowi kwintesencje symbiozy jeźdźca i konia. Jednak to na co możemy pozwolić sobie w sprzyjających warunkach pogodowych nie powinno mieć miejsca zimą. Pamiętajmy, jesteśmy odpowiedzialni, nie tylko za zdrowie swoje ale także naszego czterokopytnego przyjaciela, dlatego zimą prędkość powinna być odpowiednio zredukowana.

4. Pamiętać o rozgrzewce

Jazda konna zawsze powinna być poprzedzona rozgrzewką i zakończona ćwiczeniami wyciszającymi. W warunkach zimowych jest to szczególnie istotne ze względu na ograniczoną pracę mięśni poza jazdą. Pamiętajmy więc, że przy niskich temperaturach rozgrzewka powinna być odpowiednio dłuższa, tak samo jak czas na rozluźnienie po zakończeniu jazdy.

5. Zadbać o konia po jeździe

Skończyliśmy jazdę i szybko uciekamy do domu. Nic z tych rzeczy. Ze względu na „grubszą” sierść nasze konie mogą zimą łatwiej się pocić, więc wydłużony czas po jeździe pozwala nie tylko na ostudzenie mięśni ale także na zapewnienie odpowiedniego wyschnięcia sierści. Szczególnie ważne jest dokładne przeczyszczenie sierści szczotką, aby zapobiegać jej sklejaniu.

Mamy nadzieję, że powyższe rady pozwolą wam na cieszenie się z zimowych eskapad z waszymi wierzchowcami, w sposób który będzie nie tylko przyjemny ale także bezpieczny.

